На водоемах Украины за 12 дней июня погибли 103 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Только на протяжении 11 июня погибли 10 человек. Печальным лидером стала Сумская область, где за сутки зафиксированы 4 случая выявления утопленников в реках Сейм, Псел и в пруду села Семяновка Конотопского района.

В Запорожской области вечером 11 июня в ставке Васильевки караулом государственной пожарно-спасательных части 15 было найдено тело мальчика 2011 рождения, который утонул во время купания.

Дважды изымали утонувших и Черкасской области. На реке Тясмин в Смеле найдено тело подростка 2006 года, а на реке Днепр в Черкассах - утонувший мужчина. Также во Львовской области в селе Сокольники Пустомытовского района, во время купания в местном озере утонул юноша 2002 года рождения.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасены 156 граждан, в том числе 24 ребенка.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в Киеве вчера утонула женщина.

Также мы писали о том, что в Киеве на озере Вербном после прыжка с тарзанки утонул мужчина.