На северо-западе Индии надвигается мощный тропический шторм "Ваю", из-за которого эвакуируют 300 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Шторм может обрушиться на штат Гуджарат и часть районов штата Махараштра в ближайшие сутки. Массовую экстренную эвакуацию объявили утром 13 июня. Жителей кризисного региона планируют переместить в 700 убежищ.

В опасной зоне находятся почти шесть миллионов человек. Сила ветра местами уже достигает 155 км/ч и, по прогнозам, будет усиливаться.

Напомним, что ранее американцев предупредили о сверхмощном торнадо в центре страны, который мог затронуть два миллиона человек.

Как сообщала "Страна", российский сухогруз из-за шторма оказался в территориальных водах Украины.