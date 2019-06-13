Нацбанк на 13 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,40 грн/доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривни к доллару на 13 июня установлен на уровне 2640,1893 гривен за 100 долларов (+10,2943 гривен). При этом курс доллара на 12 июня составлял 2629,895 гривен за 100 долларов.

Кроме того, регулятор повысил курс евро на 12 копеек до 29,89 гривен за евро. Официальный курс евро на 13 июня установлен на таком уровне 2989,4863 гривны за 100 евро (+12,4452 грн). Курс евро на 12 июня составлял 2977,0411 гривни за 100 евро.

Напомним, что после падения гривни финансисты ждут ее укрепления перед длинными выходными.

В то же время, банкиры заговорили о девальвации национальной валюты.