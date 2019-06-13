Британский боксер Тайсон Фьюри и бывший обладатель чемпионских титулов в супертяжелом весе, резко высказался в адрес украинского боксера Владимира Кличко, который завершил карьеру после боя с ним.

Очередную порцию скандальных заявлений Фьюри выдал в интервью Youtube-канала "iFL TV".

Британец сказал, что не знает, вернется ли Кличко на ринг. "Ему уже 43 года. Кличко был плохой даже в свои лучшие годы. Он - великий неудачник. Реально, он неудачник. Владимир Кличко никогда не был хорошим. Он 100% размышляет над вариантом возвращения. Я буду преследовать тебя до конца твоих дней. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Я надрал тебе задницу, и ты должен помнить об этом", - сказал Фьюри.

Он добавил, что за последние 20 лет Кличко и Джошуа проигрывают "жирным парням". "Кличко был избит толстяком Фьюри, а Джошуа был избит толстяком Руисом", - сказал боксер.

Фото: Тайсон Фьюри

28 ноября 2015 года чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Владимир Кличко проиграл в бою с британцем Тайсоном Фьюри по очкам.

Фьюри не в первый раз делает громкие и скандальные заявления. Так, ранее он пригрозил промоутеру украинского чемпиона Усика.

Также мы писали, что британский боксер Джошуа пообещал сломать челюсть претенденту Руису, и поставил в пример Кличко и Лому.