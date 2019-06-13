13 июня пресс-штаб Операции Объединенных сил (ООС) обнародовал сводку за прошедшие сутки на Донбассе. Данные размещены в ежедневном отчете на странице штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки боевики совершили 28 обстрелов в Донецкой и Луганской областях. В результате был ранен один украинский военный.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировали в районе Водяного, Авдеевки, Марьинки, Широкино, Новотроицкого, Староигнатовки, Лебединского, Талаковки, Новолуганского, Луганского (Донецкая область). А также в районе Попасной (Луганская область).

13 июня зафиксировали три обстрела. В сообщении ООС говорится, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из оружия, не противоречащего Минским соглашениям.

По данным разведки, 12 июня один боевик был убит, трое ранены.

Напомним, что 11 июня на Донбассе ранили троих украинских военных.

Как сообщала "Страна", в Москве обвинили Украину в срыве отвода сил на Донбассе.