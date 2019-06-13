13 июня абитуриенты сдают ВНО по химии. Это последний тест основной сессии. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Участие в тестировании по химии примут более 15 тысяч человек.На выполнение заданий отведено 150 минут. Тестовая работа состоит из 52 заданий - с выбором одного правильного ответа, открытой формы и на установление соответствия. За правильное выполнение которых можно максимально набрать 80 баллов.

Абитуриентов будут пускать в пункты тестирования с 10:15 до 10:50. Само Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00. Результаты ВНО по химии станут известны до 24 июня.

Напомним, что ранее в Боярке выпускники не сдали ВНО по английскому из-за пропавшего электричества.

Как сообщала "Страна", в день сдачи экзамена ВНО в Запорожье заминировали три университета.