Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения с Украиной будут неизбежно восстановлены. Об этом он сказал в интервью российском телеканалу "Мир".

"Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны", - сказал Путин, говоря о новом руководстве Украины.

Он сказал, что надеется, что новая власть в Украине "не будет прикрываться русофобскими идеями" в попытках уклониться от решения внутренних проблем в экономике и социальной сфере.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения" - заявил президент России в интервью.

Напомним, что ранее Зеленский призвал Россию "восстановить контроль над наемниками", чтоб прекратить обстрелы на Донбассе.

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