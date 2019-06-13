Совет США по географическим названиям решил изменить написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей станице в Facebook.

"Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение Посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе", - говорится в сообщении.

Изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - пояснили в посольстве.

Написание Kiev меняют на Kyiv, поскольку оно отражает украинское произношение и написание столицы.

Напомним, что ранее аэропорты Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv.

Как сообщала "Страна", самый крупный аэропорт мира сменил написание украинских городов - Lviv, Odesa, Kyiv и Zaporizhzhia.