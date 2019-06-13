На пляже в Голосеевском районе Киева из воды достали 45-летнюю женщин без сознания. Спасти ее не удалось.Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел вечером 12 июня, по адресу улица Набережно-Корчеватская, 68. По предварительной информации, женщина отдыхала на пляже и решила искупаться. Из воды ее вытащила знакомая, которая увидела, как она тонет.

Прибывшие на место медики сделали все возможное, но не смогли реанимировать пострадавшую. Ей было 45 лет. На месте работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные. Детали инцидента выясняются.

Напомним, что в Киеве на озере Вербном после прыжка с тарзанки утонул мужчина.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как на многолюдном пляже в Киеве из озера достали утопленника.