Американская хоккейная команда "Сент-Луис" впервые в истории стала победителем турнира за Кубок Стэнли.

В седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон" со счетом 4:1. Счет в серии стал 4-3. Шайбы забросили: О'Райлли, Пьетранджело, Шенн, Сэнфорд - Грызлик.

Ранее "Сент Луис" трижды доходила до финала, но каждый раз победа ускользала.

Кубок Стэнли - награда за победу в плей-офф НХЛ, объединяющей хоккейные клубы США и Канады.

Напомним, что Финляндия обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею. Россия на третьем месте.

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