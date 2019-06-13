Пожар в Киеве. На Дарнице за 20 минут выгорели четыре балкона
На Дарницком бульваре Киев вечером 12 июня произошел пожар, который уничтожил четыре балкона пятиэтажного дома. Об этом сообщает "Информатор".
Вызов спасатели получили около 22:00. Их вызвали прохожие, которые заметили огонь на балконе второго этажа дома по адресу: Дарницкий бульвар, 11. Пламя быстро распространилось по фасадам балконов: со второго по пятый этажи.
Пожару присвоили ранг повышенной сложности. В 22:22 возгорание удалось локализовать, в 22:37 - его полностью ликвидировали.
Благодаря работе пожарных огонь не распространился на квартиры. С верхних этажей эвакуировали около 15 жителей дома. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что под Киевом молния ударила в древнюю церковь. Пожар тушили всю ночь.
Как сообщала "Страна", число погибших при пожаре в психбольнице Одессы выросло до семи, в области объявили траур.