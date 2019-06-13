На Дарницком бульваре Киев вечером 12 июня произошел пожар, который уничтожил четыре балкона пятиэтажного дома. Об этом сообщает "Информатор".

Вызов спасатели получили около 22:00. Их вызвали прохожие, которые заметили огонь на балконе второго этажа дома по адресу: Дарницкий бульвар, 11. Пламя быстро распространилось по фасадам балконов: со второго по пятый этажи.

Пожару присвоили ранг повышенной сложности. В 22:22 возгорание удалось локализовать, в 22:37 - его полностью ликвидировали.

Благодаря работе пожарных огонь не распространился на квартиры. С верхних этажей эвакуировали около 15 жителей дома. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что под Киевом молния ударила в древнюю церковь. Пожар тушили всю ночь.

Как сообщала "Страна", число погибших при пожаре в психбольнице Одессы выросло до семи, в области объявили траур.