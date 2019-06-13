13 июня в Украине жаркая погода. Воздух прогреется до +30...+34. При этом не обойдется без гроз. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе сегодня местами грозовые дожди: в Ивано-Франковской области и Черновцах. Столбики термометров покажут +30...+33.

На севере грозу обещают в Черниговской и Сумской областях. Дневная температура +30...+32.

В центре сухо и жарко. До +30...+32 днем.

На востоке без осадков. Воздух прогреется до +31...+34. Жарче всего будет в Запорожье.

На юге переменная облачность без осадков. Днем +30...+34. Самые высокие температуры сегодня - в Одессе.

В Киеве 13 июня днем до +31...+33. Переменная облачность без осадков.

Напомним, что по всей Украине установилась аномальная жара, которая уже принесла немало хлопот.

Как сообщала "Страна", погода на Троицу будет жаркой.