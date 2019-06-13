Новый скандал на религиозной почве разгорелся вчера в Киеве по поводу строительства копии ступы буддистского храма Боробудур, которое затеяли представители посольства Индонезии в районе улицы Тимирязевской в Центральном ботаническом саду Киева.

Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах, вчера вечером в полицию обратился главный раввин Киева Моше Реувен Асман и попросил прислать следственно-оперативную группу для фиксации незаконного строительства на территории старого еврейского кладбища в ботсаду.

По мнению Асмана, индонезийцы собрались соорудить свой храм-ступу - копию знаменитого Боробудура прямо на костях. Там где расположен старинный еврейский некрополь.

Прибывшая в среду вечером в ботсад полиция действительно обнаружила на заповедной территории следы строительства, некоторую строительную технику, построенный фундамент и строительные материалы. Никаких представителей застройщика или работников указанного строительства застать не удалось. Вероятно о приезде полиции их предупредили загодя.

Сейчас правоохранители выясняют действительно ли у застройщика есть все разрешительные документы на постройку помпезного буддистского храмового комплекса.

Как известно, настоящий Боробудур - это самый большой в мире буддийский храм, расположенный на острове Ява. На сегодня он считается одной из самых раскрученных туристических достопримечательностей в мире и символом государства Индонезия.

Ранее сообщалось, что под Черниговом сторонники ПЦУ пытаются отобрать храм УПЦ.

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