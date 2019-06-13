Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что его жена, являющаяся российской гражданкой, имеет стойкую проукраинскую позицию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь этого делать", - подчеркнул Баканов.

Как он отметил, спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения его на должность заместителя председателя Службы безопасности - как и препятствий в предоставлении допуска к государственной тайне.

Говоря о своей жене Оксане, Баканов отметил, что она училась в школе Кривого Рога, после чего поступила в российский вуз во временя распада СССР, затем получив паспорт РФ.

"Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато, с 1998 г. она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - проинформировал Баканов, добавив, что супруга не посещала территорию РФ с 2013 года.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели.

Также мы писали, что Замглавы СБУ Баканов пригласил всех журналистов-разоблачителей делиться компроматом.

“Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу “фирмы”, посредников и не будем обращаться с такой просьбой к Президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьем телефоне нет номера Президента. У Оксаны стойкая проукраинская позиция”, - подчеркивается в заявлении.