Врио главы СБУ заявил, что его жена оформляет украинское гражданство
Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что его жена, являющаяся российской гражданкой, имеет стойкую проукраинскую позицию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
"Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь этого делать", - подчеркнул Баканов.
Как он отметил, спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения его на должность заместителя председателя Службы безопасности - как и препятствий в предоставлении допуска к государственной тайне.
Говоря о своей жене Оксане, Баканов отметил, что она училась в школе Кривого Рога, после чего поступила в российский вуз во временя распада СССР, затем получив паспорт РФ.
"Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато, с 1998 г. она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - проинформировал Баканов, добавив, что супруга не посещала территорию РФ с 2013 года.
Скриншот: Facebook/Служба безпеки України
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели.
Также мы писали, что Замглавы СБУ Баканов пригласил всех журналистов-разоблачителей делиться компроматом.
“Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу “фирмы”, посредников и не будем обращаться с такой просьбой к Президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьем телефоне нет номера Президента. У Оксаны стойкая проукраинская позиция”, - подчеркивается в заявлении.