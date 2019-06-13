Фанаты сериала "Чернобыль" узнали неприятную новость. Сериал решили не продлевать на следующий сезон. Сообщения о работе команды НВО над 6-й серией оказались фейком.

Об этом заявил продюсер и сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопрос журналиста Остапа Ярыша.

"Добрый день! Украинские СМИ пишут, что вы планируете снять 6-й эпизод "Чернобыля", который станет документальным фильмом о зоне отчуждения. Это правда? Не могли бы вы рассказать больше?" - спросил Остап.

"Это неправда", - лаконично ответил Мазин.

Скриншот: Twitter/Craig Mazin

Напомним, что ранее в Управлении туризма и промоций КГГА сообщили, что создатели "Чернобыля" якобы обсуждают возможность вернуться в Чернобыльскую зону, чтобы снять документальную серию о том, как выглядит зона отчуждения спустя 33 года после катастрофы, а также взять интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС.

Ранее сообщалось, что журналисты выяснили, что саундтрек для сериала Чернобыль исполнил хор из Львова. Видео.

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