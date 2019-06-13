В Печерском районном суде Киева был взят под стражу до 12 июля подозреваемый в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаил Сигида, передает Радио Свобода.

Как заявила сторона обвинения, он мог убежать, давить на суд или уничтожить улики. Помимо этого, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства.

Адвокат Сигуды настаивал, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Как сообщалось, 6 июня Печерский районный суд Киева во время неанонсированного заседания поздно вечером отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды. Судья Сергей Вовк решил выпустить подозреваемого под домашний арест.

Напомним, Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем 31 июля 2018 года на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек - четыре из них около Васильевки Запорожской области.

В конце прошлого года был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко - бизнесмена из Днипра Евгения Бродского - в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

Как считают в руководстве Нацполиции, убийство "Сармата" было заказным. При этом рассматривается несколько версий убийств.

В сентябре 2018 года в Нацполиции заявили, что исполнитель дал показания о заказчике, он установлен и его ищут.