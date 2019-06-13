Компания Tesla собирается создать автомобиль-субмарину, взяв за образец средство передвижения Джеймса Бонда. Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск, передает Business Insider.

Как отмечается, в ходе встречи Маска с акционерами его спросили о перспективах создания автомобиля-амфибии.

Маск ответил, что его компания уже разработала конструкцию такого автомобиля, который внешне будет имитировать автомобиль из фильма "Шпион, который меня любил" 1977 года.

Он добавил, что рынок для такой машины будет небольшим. Пока планируют сделать только один показательный экземпляр.

"Маленьким, но полным энтузиазма", - отметил Маск.

Фото: markets.businessinsider.com

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал самым высокооплачиваемым руководителем компании в США.

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