Младенца в США, который при рождении весил всего 245 граммов, после терапии выписали домой. Журналисты сравнивают вес ребенка с большим яблоком. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вес девочки при рождении составлял всего 245 граммов, и медики называли чудом то, что она выжила. Почти полгода терапии, ухода и родительской надежды - и состояние маленькой Сейби больше не вызывает беспокойства.

"Врачи тогда говорили моему мужу, что у него есть около часу с ней и что она умрет, но тот час превратился в два, три, день, неделю...", - рассказывает мать новорожденной.

Ранее мы рассказывали, что Супрун призвала украинцев не пускать младенцев к гаджетам, чтобы они больше двигались.

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