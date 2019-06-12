Под Харьковом злой пес сорвался с цепи и укусил за голову маленькую девочку
В Чугуеве Харьковской области малолетнюю девочку покусал пес. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Все случилось, когда дети играли на улице, а во дворе неподалеку с цепи сорвалась злая собака. Калитка ворот была незапертой. Пес набросился на маленькую Полину и начал кусать за голову. От агрессивного животного ребенка спасли соседи.
Пятилетнюю пострадавшую с многочисленными укусами головы доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Сейчас угрозы жизни девочки нет.
В харьковской больнице девочке наложили около десятка швов.
Собственники пса ситуацию не комментируют.
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