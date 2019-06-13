США и Китай должны заключить торговое соглашение рано или поздно - Трамп
Соединенные Штаты и Китай должны рано или поздно заключить соглашения по спорным торговым вопросам. Об этом заявил глава США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает Интерфакс.
"Я думаю, что в итоге мы заключим сделку", - сказал он.
Также отметил, у США нет официального дедлайна для введения пошлин в адрес КНР, в случае торможения переговоров.
"У нас нет дедлайна. Дедлайн - вот здесь", - заявил он, указав на свою голову.
Ранее сообщалось, что Трамп введет новые пошлины на импорт китайских товаров, если Си Цзиньпин пропустит "Большую двадцатку".
Также мы писали, что в The Wall Street Journal назвали китайские компании, которые США внесут в черный список.
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