Соединенные Штаты и Китай должны рано или поздно заключить соглашения по спорным торговым вопросам. Об этом заявил глава США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает Интерфакс.

"Я думаю, что в итоге мы заключим сделку", - сказал он.

Также отметил, у США нет официального дедлайна для введения пошлин в адрес КНР, в случае торможения переговоров.

"У нас нет дедлайна. Дедлайн - вот здесь", - заявил он, указав на свою голову.

Ранее сообщалось, что Трамп введет новые пошлины на импорт китайских товаров, если Си Цзиньпин пропустит "Большую двадцатку".

Также мы писали, что в The Wall Street Journal назвали китайские компании, которые США внесут в черный список.