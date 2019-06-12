В Сети появилось видео, как маленький черный слоненок делает первые шаги в бельгийском зоопарке.

На кадрах видно, как девочка, появившаяся на свет несколько дней назад, пытается стать на маленькие ножки, а мама поддерживает ее. Слоненок несколько раз падает, но все же удерживается, а затем прижимается к матери. Сейчас о новорожденном заботятся работники зверинца.

Отмечается, что это четвертый слоненок за последние шесть лет.

Слоненок относится к виду индийских слонов. Всего в зоосаду их живет до десятка.



Ранее мы рассказывали, как в марте в Африке родился слоненок с розовым цветом кожи.

Также мы писали, что в Бельгии родился 100-килограммовый слоненок.