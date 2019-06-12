Появилось видео, как новорожденный слоненок делает первые шаги в бельгийском зоопарке
В Сети появилось видео, как маленький черный слоненок делает первые шаги в бельгийском зоопарке.
На кадрах видно, как девочка, появившаяся на свет несколько дней назад, пытается стать на маленькие ножки, а мама поддерживает ее. Слоненок несколько раз падает, но все же удерживается, а затем прижимается к матери. Сейчас о новорожденном заботятся работники зверинца.
Отмечается, что это четвертый слоненок за последние шесть лет.
Слоненок относится к виду индийских слонов. Всего в зоосаду их живет до десятка.
Ранее мы рассказывали, как в марте в Африке родился слоненок с розовым цветом кожи.
Также мы писали, что в Бельгии родился 100-килограммовый слоненок.
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