Блогер и ведущий телеканала 1+1 Сергей Иванов заявил, что отказывается баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом он подтвердил, что действительно получил предложение баллотироваться по мажоритарке. Иванов заявил, что причиной отказа является позиция семьи и недостаточная финансовая независимость.

"Я не могу позволить себе депутатство чисто материально, поскольку не имею достаточно накоплений или бизнеса, чтобы следующие пять лет не зависеть ни от кого. Ограничения, связанные с выполнением депутатских полномочий, не позволят мне дополнительно зарабатывать", - написал Иванов.

Кроме того, он заявил, что у него и действующей власти вряд ли совпадают "мировоззрения и восприятия законности".

"Меня очень беспокоит ватный слой окружения президента, и я не собираюсь об этом молчать. Я готов в любой момент предоставить интеллектуальную помощь президенту и его политической силе (судя по всему, это им не помешает)", - добавил блогер.

Также Иванов заявил, что готов в оказать президенту интеллектуальную помощь.

"Я готов в любой момент оказать интеллектуальную помощь президенту и его политической силе (судя по всему, это им не помешает) при условии, если это будет способствовать воплощению в жизнь ценностей, за которые стоял Майдан и за которые Украина бьется с российским оккупантом на Востоке. Это касается и других проукраинских политических сил - обращайтесь", - написал он.

Фото: Facebook/Serhii Ivanov

Отметим, что возможное выдвижение Иванова от партии "Слуга народа" вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, учитывая личность телеведуюшего.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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