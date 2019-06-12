В среду, 12 июня, в ЦИК состоялось очередное заседание, во время которого были зарегистрированы еще 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Всего по состоянию на 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 128, выдвинутых политическими партиями – 7", - сообщает пресс-служба ЦИК в среду вечером.

Кроме того, Комиссия отказала в регистрации двоих кандидатов в народные депутаты Украины.

Также, рассмотрев соответствующее представление, ЦИК зарегистрировала 5 официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" на внеочередных выборах народных депутатов Украины в заграничном избирательном округе.

Ранее сообщалось, что ЦИК разрешили заключать прямые договоры для быстрой подготовки к выборам в Раду.

Также мы писали, что в ЦИК зарегистрировали уже 32 беспартийных кандидата в депутаты по мажоритарным округам.