Семеро пассажиров микроавтобуса попали в больницу после столкновения с эвакуатором. Об этом говорится в сюжете ТСН.

После ДТП в больницу доставили семерых пассажиров микроавтобуса с различными травмами и водителя эвакуатора. Именно он, по версии полицейских, выехал на встречную и столкнулся с микроавтобусом. Но сам водитель эвакуатора свою вину отрицает.

Как рассказали потерпевшие, они направлялись из Крыма в Киев с отдыха.

Авария случилась на трассе Киев-Одесса, когда микроавтобус только заехал в Киевскую область.

Водитель рассказал, что взял людей как попутчиков в Армянске, обвиняет водителя эвакуатора, который обгонял фуру по встречке.

"Не красиво получилось, никто не ожидал, что он выедет именно по встречке", - рассказывает водитель буса, который отделался ушибом ноги. А вот водителя эвакуатора госпитализировали.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве полиция ищет свидетелей ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля KIA Magentis.

Также мы писали, как в Одессе в ДТП угодила дочь Анатолия Гриценко.