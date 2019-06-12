Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко посоветовала президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске рады, даже в случае признания его неконституционным в Конституционно Суде. Об этом она заявила в эфире канала "112 Украина" в среду вечером.

"Даже если Конституционный Суд на коррупционной основе признает указ президента о роспуске парламента неконституционным, тогда должен идти следующий шаг - президент должен отменить этот указ. Так же как если КС признает неконституционными некоторые положения закона, парламент должен отменить эти положения закона. А до тех пор, пока парламент не отменит или президент не отменит указ о досрочных выборах, все эти законодательные нормативные акты остаются в силе", - утверждает Тимошенко.

Поэтому, по ее словам, "даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной Рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять".

Как подчеркнула лидер политсилы, ЦИК будет обязан выполнить этот указ, несмотря на решение КСУ.

"Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения", - посоветовала она.

Тимошенко рассказала, что главной темой ее встречи с Зеленским в среду было то, "как не допустить отмены досрочных выборов, разрушения всего избирательного процесса".

"Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" также сказала, что выступает за объединение с партиями "Слуга народа" и "Голос" на некоторых мажоритарных округах, где присутствуют "выдающиеся монстры коррупции режима Порошенко".

"Следует трем партиям - "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" - объединиться и выдвинуть единого кандидата, чтобы не дать этим монстрам за счет подкупа победить на этих округах", - заявила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что регионы подняли бунт против Тимошенко. Как пишется список "Батькивщины".

Также мы писали, что в Киеве проходит съезд "Батькивщины", куда пришли Наливайко и Наливайченко. Тимошенко объявила о готовности к коалиции с партией Зеленского.