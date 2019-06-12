Новый главный тренер Шахтера Луиш де Каштру, которого накануне представил донецкий клуб, рассказал о первых целях на посту наставника горняков.

Каштру похвалил предыдущего тренера Шахтера Паулу Фонсека.

"Он проделал в клубе большую работу, три чемпионских титула, три кубка, суперкубок и выход из группы в Лиге чемпионов. Шахтер - клуб, который привык побеждать и хотел далее это делать", - отметил он, добавив, что цель клуба на ближайшее время - это выиграть Суперкубок (против киевского Динамо в конце июня - Прим. Ред.).

"Постараемся завоевать трофей и успешно пройти весь сезон. В Шахтере сформирован менталитет победителей", - подчеркнул португалец.

Ранее мы писали, что уже бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека обратился к болельщикам "Шахтера".

"Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с "Шахтером". Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным: новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло три года. Сегодня я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине – свой второй дом", - рассказал он.

Напомним, что Фонсека ушел с поста главного тренера Шахтера и возглавил Рому.