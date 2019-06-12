В среду, 12 июня 2019, президент Польши Анджей Дуда (партия Pis) заявил, что очень хочет дружбы Польши с Россией. Такое заявление он сделал во время совместной с президентом США пресс-конференции перед Белым домом в Вашингтоне.

Журналистка задала ему вопрос: "Видите ли вы Россию союзником или оппонентом?"

"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который намного больше Польши с большим (чем у Польши - Прим.Ред.) потенциалом во всех отношениях", - отметил он.

При этом Дуда заявил, что ему не нравятся некоторые проявления российской внешней политики, в частности "агрессия против Грузии и Украины", а также - "имперское лицо".

"История была жестокой между нами. У нас никогда не было большой дружбы с Россией", - констатировал президент Польши.

"Я надеюсь, Польша придет к отличным отношениям с Россией. Я думаю, это возможно. Я действительно так считаю", - отреагировал на заявление Анджея Дуды президент США Дональд Трамп, добавив, что также надеется на отличные отношения с Россией.

Фото: youtube.com/The White House

Как сообщала "Страна", Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным уже через две недели. Президент США также намерен провести на конференции "Большой двадцатки" в Осаке встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, что после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.