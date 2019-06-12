ВО "Батькивщина" обнародовала список первых 50 кандидатов народные депутаты Украины от партии на внеочередных выборах 21 июня 2019 года.

Список из 50 имен кандидатов в нардепы был обнародован на сайте политсилы в среду вечером.

Съезд партии состоялся 10 июня. Согласно его итогам был утвержден список кандидатов в народные депутаты, однако была обнародована только первая пятерка. Возглавили его лидер "Батькивщины" и глава одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. В первую пятерку списка также вошли зампред парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и нардеп от этой фракции Елена Кондратюк.

В первой десятке - действующие нардепы от "Батькивщины" Елена Кондратюк, Иван Кириленко, Андрей Кожемякин, Григорий Немыря, Сергей Власенко, Валерий Дубиль.

Затем в списке идут нардепы из фракции "Батькивщина" Александр Абдуллин (№11) и Иван Крулько (№12).

17-м номером баллотируется нардеп Ольга Белькова, которая в нынешний созыв Верховной Рады была избрана от партии "Блок Петра Порошенко" и входит в одноименную фракцию.

Кроме того, в списке "Батькивщины" на внеочередных выборах нынешние народные депутаты от этой политсилы Алена Шкрум (№22), Вадим Ивченко (№24), Сергей Евтушок (№25), Алексей Рябчин (№32), Александра Кужель (№37).

18-м номером баллотируется министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко.

На прохождение в парламент по спискам "Батькивщины" также претендуют народные депутаты, которые в Верховной Раде предыдущего, 7-го созыва, состояли во фракции "Батькивщина" - Анжелика Лабунская (№13), Виталий Данилов (№16) и Андрей Павловский (№48).

Под №30 в список включен советник бывшего главы Службы безопасности Украины Наливайченко (третий номер списка) Маркиян Лубкивский, а под №41 – экс-глава Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина

Под №38 от политсилы баллотируется Первый зампредсед Одесского облсовета, совладелец холдинга "Берег-групп" Олег Радковский.

39-м номером баллотируется депутат Черкасского горсовета от "Батькивщины", гендиректор научно-производственного предприятия ООО "Реал Ассетс" и директор производственно-дистрибьюторской компании ООО "Хлебный дом – Украина" (укр. "Хлібний дім – Україна") Юрий Тренкин.

Замыкает первую полусотню списка депутат Сумского областного совета (фракция "Батькивщина") Катерина Приходько.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" огласила не весь список.

Также мы писали, что список "Оппозиционной платформы-За жизнь" на выборы в Раду возглавил Юрий Бойко.