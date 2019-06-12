Экс-заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев не идет на парламентские выборы с партией "Слуга народа". Об этом он сообщает "Новое Время".

"Я решил и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах", - сказал Гусев.

По его словам, последние три дня на него произошла информационная атака. Гусев считает, что за этим стоят те же люди, которые его атаковали в 2015-м году, когда он работал в Министерстве обороны.

Гусев добавил, что за день до проведения съезда партии "Слуга народа" он прошел детектор лжи, результаты которого были переданы президенту и руководству АП. "Насколько я знаю, результаты были позитивными", - сообщил он.

При этом Гусев говорит, что обсудил свое решение не баллотироваться в Раду с президентом Зеленским. Экс-замминистра остается в команде Зеленского, и будет ей помогать, однако в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.

"Страна" разбиралась, что происходит с кандидатами от "Слуги народа".

Бывший депутат Одесского горсовета, блогер и ведущий на телеканале NewsОne Дмитрий Спивак написал в Facebook, что не идет в парламент по списку партии президента "Слуга народа", в котором он присутствовал под номером 33.

По своим политическим взглядам Спивак принадлежал к так называемым "адекватникам" (людям, которые противостояли националистическому крену Порошенко и многие из них на выборах поддержали Зеленского).

Напомним, что в "Слуге народа" назвали пока только 10 своих мажоритарщиков. Остальных отберут на закрытом съезде.