Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский не сделал ничего, что могло бы повредить политике страны. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью "Стране".

"Коломойский сейчас не сделал ничего такого, что сильно вредит политике страны. У нас с ним расходились мнения по поводу дефолта, когда он говорил, что это хорошо, но это его субъективное мнение. Я вижу это по-другому", - заявил он, отвечая на вопрос союзник или враг для него Коломойский.

Он отметил, что не знает зачем Коломойский делает такие публичные заявления и отметил, что его не возмущает, что за них приходится оправдываться ему или президенту.

"Коломойский не является членом партии "Слуга народа", поэтому мне точно не пришлось оправдываться. Я высказывал свое мнение и мнение команды", - отметил Разумков.

При это глава партии заявил, что ему лично не приходилось общаться с олигархом, отметив, что он общается с членами команды Зеленского о бизнес-проектах "Квартала".

Кроме того, Разумков, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он того, что Коломойский, в случае несовпадения мнений, может натравить на партию свой телеканал 1+1 и другие медия, заявил: "мы прошли в кампанию в таких условиях. Нас караулили не "плюсы", а другие медиа. Я думаю, что среди нашей партии не будет людей, которые не захотят голосовать. Я не совсем понимаю позицию, когда депутаты не голосую. У них есть три кнопки. Зеленая – за, красная – против, желтая – воздержался".

Ранее сообщалось, что в Нацбанке объяснили обвал гривны судом с Коломойским.

Также мы писали, что Зеленский в Брюсселе открестился от Коломойского и заявил, что служит государству.