Лидер партии "Слуга народа" рассказал об отношениях с Коломойским, который считает, что дефолт это хорошо
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский не сделал ничего, что могло бы повредить политике страны. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью "Стране".
"Коломойский сейчас не сделал ничего такого, что сильно вредит политике страны. У нас с ним расходились мнения по поводу дефолта, когда он говорил, что это хорошо, но это его субъективное мнение. Я вижу это по-другому", - заявил он, отвечая на вопрос союзник или враг для него Коломойский.
Он отметил, что не знает зачем Коломойский делает такие публичные заявления и отметил, что его не возмущает, что за них приходится оправдываться ему или президенту.
"Коломойский не является членом партии "Слуга народа", поэтому мне точно не пришлось оправдываться. Я высказывал свое мнение и мнение команды", - отметил Разумков.
При это глава партии заявил, что ему лично не приходилось общаться с олигархом, отметив, что он общается с членами команды Зеленского о бизнес-проектах "Квартала".
Кроме того, Разумков, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он того, что Коломойский, в случае несовпадения мнений, может натравить на партию свой телеканал 1+1 и другие медия, заявил: "мы прошли в кампанию в таких условиях. Нас караулили не "плюсы", а другие медиа. Я думаю, что среди нашей партии не будет людей, которые не захотят голосовать. Я не совсем понимаю позицию, когда депутаты не голосую. У них есть три кнопки. Зеленая – за, красная – против, желтая – воздержался".
Ранее сообщалось, что в Нацбанке объяснили обвал гривны судом с Коломойским.
Также мы писали, что Зеленский в Брюсселе открестился от Коломойского и заявил, что служит государству.