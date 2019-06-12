В среду, 12 июня, вступила в силу Инструкция о порядке согласования с СБУ выдачи разрешений на легальное право ввоза и вывоза с территории Украины наркотиков, психотропов и прекурсоров. Об этом сообщает ЮрЛига.

Соответствующая Инструкция была утверждена совместным приказом Минздрава и СБУ от 24 апреля 2019 года № 657/947.

В частности, в СБУ согласовывают выдачу разрешений в соответствии со специальным Порядком.

Им предусмотрено, что импорт и экспорт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляются предприятиями при условии получения разрешения на каждую отдельную операцию, выданного Гослекслужбой по согласованию с СБУ.

Согласно Инструкции, в случае обращения предприятий, учреждений и организаций для получения соответствующих разрешений Гослекслужба по рассмотрению предоставленных документов в семидневный срок с момента их получения отправляет документы на согласование в СБУ.

Отправленные Гослекслужбой документы рассматривает Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В Управлении СБУ изучают и проверяют сведения, содержащиеся в отправленных документах, и в десятидневный срок с момента их получения отправляет документы Госслужбе вместе с соответственно оформленным согласованием на фактический экспорт-импорт наркотических средств в Украину и вовне.

В согласовании указываются:

дата выдачи согласования;

номер, дата контракта, на основании которого осуществляется операция;

название и количество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Ввоза и вывоза не происходит, если:

поданные документы оформлены с нарушением требований пунктов 11 - 14, 16 Порядка;

в документах, поданных заявителем, указаны недостоверные данные и выявлены нарушения законодательства об обращении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В случае отказа в согласовании Управление в десятидневный срок отправляет в Гослекслужбу мотивированное сообщение.

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