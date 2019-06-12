Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе конференции государств-членов "Большой двадцатки" в японской Осаке. Саммит запланирован на 28-29 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Трамп, слова которого приводит американское телевидение, добавил, что также намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Однако в Кремле заявили, что не получали от Вашингтона никаких сигналов, подтверждающих планы президента США встретиться с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Осаке.

"Нет, до сих пор мы никаких официальных сигналов от Вашингтона не получали, и по официальным каналам встречу американцы никак не инициировали", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом плане ничего не изменилось", - добавил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что четких договоренностей по времени и формату встречи президентов России и США нет.

Как сообщала "Страна", представители Демпартии по-прежнему не исключают импичмента Трампа. Их спикер Палаты представителей (нижней палаты парламента США) Нэнси Пелоси поставила под сомнение эффективность процесса импичмента на данном этапе из-за отсутствия доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает "динамическое восстановление" отношений Европы и России. Свое заявление он сделал после фактического "выдыхания" более чем полугодовых протестов "желтых жилетов".