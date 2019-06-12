Жильцы многоквартирных домов могут платить только за фактически оказанные им услуги. Также они имеют право уменьшить счета в случае предоставления некачественной услуги или ее непредоставления. Об этом сообщает ЮрЛига.

Это урегулировано Порядком осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления, предоставления несоответствующего качества, утвержденным постановлением КМ № 482.

Перерасчет осуществляется в случае:

предоставления услуги с нарушением требований относительно ее качества, предусмотренных договором о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом, а также стандартами, нормативами, нормами, порядками и правилами;

предоставления услуги с нарушением периодичности ее предоставления;

непредоставления управляющим услуги или ее отдельных составляющих.

Для перерасчета потребитель должен подать управляющему акт-претензию определенной формы.

Сумма перерасчета засчитывается в оплату будущих платежей, кроме случая прекращения действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом.

Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя, осуществляется управляющим для всех жильцов дома, которым была оказана услуга несоответствующего качества.

Информация об осуществлении перерасчета указывается управляющим в счете на оплату услуги с указанием при этом данных о периоде, в течение которого оказывалась услуга несоответствующего качества, суммы и периода перерасчета. Также информационное сообщение размещается на собственном веб-сайте управляющего.

В нормативном акте также указано, что к договорам о предоставлении услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, заключенным до 10 июня 2018 года, применяются требования Порядка № 970.

Мы разбирались, как работает новый закон о ЖКХ, вступивший в силу с 1 мая. Всем жителям украинских многоэтажек придется переписать договоры с поставщиками коммунальных услуг. В законе прописано три вида договоров - индивидуальные, коллективные и коллективные для ОСМД.

Напомним, что срок задолженности по ЖКХ, позволяющий оформить субсидию, уменьшили до месяца.