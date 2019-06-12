Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о намерении снять мораторий на продажу земли сельхозназначения. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью корреспонденту "Страны".

На вопрос о том, какова позиция партии Слуга народа по снятию моратория на продажу земли сельхозназначения и будет ли ваша фракция голосовать за отмену этого моратория, Разумков ответил: "рынок земли нужно будет открывать. Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно. Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. Ребята сейчас работают над этим. С одной стороны необходимо защитить национальные интересы, а с другой - собственника".

По его словам, это может произойти через год.

"У нас сейчас не лучшая социально-экономическая ситуация, но рынок точно нужно открывать, продумав при этом все реальные механизмы. Есть еще другая сторона медали, у нас не проведен нормальный аудит этих земель. Мы до сих пор не понимаем, в чьих руках и сколько земли. Это касается и государственных земель.", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Раде продлили мораторий на продажу земли до 2020 года.

Также мы писали, что Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.