По данным Госстата, индекс потребительских цен (индекс инфляции) за мая текущего года по отношению к апрелю составлял 100,7 %, за период январь - май 2019 года - 104,2 %, передает Юрлига.

За период январь 1998 года - май 2019 года - 1361,2 %.

При этом индексы потребительских цен на товары и услуги в мае 2019 года по отношению к апрелю 2019 года и декабрю 2018 года незначительно изменились.

Стоит отметить, что в расчетах не принимались во внимание временно оккупированные территории АРК и Севастополя, а также ОРДЛО.

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