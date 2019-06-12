В среду, 12 июня, состоялось общее собрание клубов Высшей лиги Чемпионата Украины по футболу (УПЛ), на котором были внесены изменения в регламент проведения нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба УАФ (бывш. ФФУ).

По окончании второго (весеннего) этапа чемпионата Украины сезона-2019/20 состоится дополнительный раунд плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

В первом раунде, который будет состоять из одного матча, 5-я команда примет на своем поле 8-ю, а 6-я команда сыграет с 7-й. Победители пар разыграют между собой путевку в ЛЕ также в одном матче на поле команды, занявшей более высокое место в итоговой таблице.

Если путевку в Лигу Европы получит победитель Кубка Украины, то в плей-офф примут участие команды с 4-го по 7 места Высшей лиги.

Напрямую в Лигу Европы по-прежнему выходит третья команда. Если Кубок Украины выигрывают первая, либо вторая команда первенства (выходящие в ЛЧ), то в Лигу Европы также проходит и четвертая команда.

Как сообщала "Страна", руководство "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем.

"То, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи", - отметил президент клуба Игорь Суркис.

Напомним, что Суперкубок Украины по футболу перенесли из-за выборов в Верховную Раду.