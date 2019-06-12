В среду, 12 мая, на несанкционированном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел в Москве побывала дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Varlamov News.

Сообщается, что дочь Дмитрия Пескова пришла к МВД РФ на Петровке, 38 около 15:20. Она была в компании молодого человека. Девушка разместила короткую сториз на своей странице в Instagram, но позже ее удалила. Очевидцы успели ее снять.

Отметим, то акция в Москве не была согласована местными властями. Тем не менее, в ней поучаствовали сотни людей. Правоохранители прибегли к физической силе, а также массовым задержаниям - по состоянию на вечер среды сообщалось о более 400 задержанных.

Иван Голунов, в поддержку которого изначально задумывалась акация, - журналист-расследователь издания "Медуза". Ему попытались подбросить наркотики и осудить его за покушение на их сбыт в крупном размере. Сам журналист полагает, что причина провокации - его расследование о похоронном бизнесе в Москве и том, кто его крышуют.

Задержание Голунова вызвало небывалый резонанс. Его поддержали коллеги - не только из РФ, но и из других стран. Благодаря этом удалось добиться закрытия уголовного дела против него, а также снятия всех обвинений. Кроме того, были обещаны ряд проверок и увольнений среди сотрудников, имевших отношение к задержанию.