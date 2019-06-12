Ученые пришли к выводу, что рефлекс зевания помогает охлаждать мозг. Команда ученых и студентов хотела проверить гипотезу о том, что зевота возникает тогда, когда человеческий череп нагревается до определенной температуры.

Как пишет Newsweek, предположение подразумевало, что рефлекс убирает теплую кровь и заменяет ее более прохладной. Температура мозга может изменяться от ряда причин, таких как стресс, повреждение коры головного мозга и закономерности в цикле сна. Участников просили поместить холодный (4 градуса по Цельсию), теплый (46 градусов) и комнатной температуры (22 градуса по Цельсию) компрессы на сонную артерию. Ведь через нее кровь приливает к мозгу, шее и лицу, меняя его температуру.

Они держали компресс пять минут, после чего ученые использовали томограф, чтобы проверить, изменилась ли температура мозга. Издание отмечает, что не возможно точно измерить температуру мозга без процедуры вмешательства.

После этого участники смотрели видео продолжительностью 63 секунды, на котором девять разных людей зевали. Просмотрев ролик, они заполняли анкету, в которой отвечали на вопросы о желании зевнуть до, во время или после видео.

Поскольку зевание "заразно", ученые считали, что это поможет проверить, повлияла ли температура крови в голове как-то на рефлекс. Как и ожидалось, исследователи обнаружили, что прохладная кровь была ответственна за уменьшение желания зевать.

Шестьдесят участников почувствовали желание сделать это, пока смотрели видео. Так выяснилось, что группа тех, кто охлаждал свою кровь, значительно реже зевали, чем те, кто держал теплый или комнатной температуры компресс.

Как сообщала "Страна", глава Минздрава объяснила украинцам, как избежать болезни щитовидной железы.

Отметим, что по мнению ученых, секс помогал первым живым организмам бороться с раком.