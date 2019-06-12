В Запорожье на плотине Днепровской ГЭС начались работы по замене деформационных швов. В связи с этим движение транспорта по одной из четырех полос ограничено. Об этом сообщает Укринформ.

Работы по замене деформационных швов ведутся второй день подряд. На въезде на плотину размещены информационные табло, дежурят патрульные.

Как отмечается в строительном паспорте объекта, заказчиком работ является ЧАО “Укргидроэнерго”, исполнитель – ОАО “Днепр-Спецгидроэнергомонтаж” и ООО “Интехстрой”.

Несколько дней назад в “Укргидроэнерго” обратились к водителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и, по возможности, учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

Как сообщала "Страна", в Киеве почти на месяц ограничат движение транспорта на Южном мосту. Ограничение будет действовать до 06:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Отметим, что нацгвардеец спас юную девушку, которую "Синий кит" заставлял спрыгнуть с плотины Днепрогэса.