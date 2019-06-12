В Черниговской области спасатели вытащили из заполненной водой ямы в лесу маленького лосенка, который не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что в 8:55 среды спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи с.Новый Белоус в заброшенное железобетонное кольцо, наполненное водой, попал маленький лосенок и не может выбраться самостоятельно.

На место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения, которые при помощи мотопомпы откачали воду из ямы.

"Для того чтобы достать невредимым животное, был сделан настил из ветвей, по которому лосенок смогло выбраться из ловушки. К счастью, животное не пострадало", - сказано в сообщении.

Фото: Facebook/ДСНС України

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