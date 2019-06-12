В среду, 12 июня, экспертный совет при Государственном агентстве по вопросам кино отказал в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", спродюсированного Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба группы 1+1 media.

"Группа 1+1 media возмущена таким решением и считает его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным, особенно с учетом последнего решения Шестого апелляционного административного суда. Ранее, 15 мая, суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино на решение суда о снятии запрета из сериала "Сваты"", - сказано в сообщении.

По словам представителей 1+1 media эксперты отказались аргументировать свою позицию, ссылаясь на то, что они не обязаны объяснять мотивы своих решений.

"Группа 1+1 media не хотела бы думать, что председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и ВО "Свобода" используют эту ситуацию как платформу для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею", - сказано в заявлении.

Также 1+1 media отмечает, что и продукт, и телеканал "1+1", и самое главное - экспертов - пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции с одной целью - пройти в парламент.

Напомним, что еще 27 марта Окружной административный суд Киева признал незаконным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты". Таким образом, суд тогда удовлетворил иск ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал".

СБУ и Госкино подали апелляцию на это решение, но проиграли ее.