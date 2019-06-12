Торги на безналичном рынке в среду, 12 июня, завершились мизерным подорожанием доллара, только на 1 копейку - до 26,46-26,49 грн./$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Сообщается, что утром доллара было больше и межбанк спускался вниз по 10-15 копеек, а после его выкупа Нацбанком котировки отошли на прежние позиции.

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, на максимуме доллар стоил 26,56 грн./$, а после уходил на минимум - к 26,40 грн./$ и ниже. Говорят, что НБУ выкупал валюту по 26,35 грн./$. Однако финансисты уверяют, что приобрел совсем немного - порядка $10-15 млн.

"В итоге рынок нащупал баланс и вышел на паритетное соотношение спроса на и предложения", - заверил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Главным событием дня стало размещение Минфином новой партии гособлигаций: благодаря продажам гривневых ОВГЗ на валютный рынок поступает больше доллара. Его финансисты оценили положительно.

"Основным фактором укрепления курса гривны сегодня были хорошие результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ, где было продано гривневых бумаг почти на 6,5 млрд. Но все же в слабоактивной фазе торгов спрос превысил предложение и это тут же отразилось на курсе, он снова начал расти", - рассказал Олег Куринной.

Вторым, не менее важным событием стало погашение 3-месячного выпуска гособлигаций, должно произойти сегодня. Но оценить его сразу не выйдет. Только после станет ясно, какая часть выплаченных средств перекочует или уже перекочевала в новые выпуски ОВГЗ (оплата бумаг Минфина идет два дня - вчера и сегодня). Главный вывод на текущий день - иностранные капиталы из Украины пока не побежали. Побегут ли позже - скоро узнаем.

Наличный рынок положительно отреагировал на все эти события. Средняя цена наличного доллара на продаже людям опустилась на 5 копеек, и зафиксировалась к вечеру в рамках 26,55-26,65 грн./$. Самого дешевого "американца" отдавали по 26,44, а самого дорогого - по 27,10 грн./$. При этом выкупали валюту у населения в рамках 26,10-26,43 грн./$.

При этом на завтра финансисты не прогнозируют валютному рынку серьезных курсовых движений.

"Межбанк может открываться в рамках 26,42-26,50 грн./$. Большой активности по валютным покупкам не прогнозирую, а предложение должно быть. Так что рынок может остаться в текущих значениях", - считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной сделал более оптимистическую оценку - 26,35-26,45 грн./$.

"В преддверии трехдневных выходных период авансовых выплат в этом месяце начнется раньше. Компании будут стремиться рассчитаться до начала выходных, что увеличит потребность в гривне. Что может несколько укрепить позицию гривны в ближайшие два дня", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что после резкого подъема в начале недели гривня откатилась на 16 копеек.

Также мы писали, что гривня начала неделю с укрепления на межбанковском рынке сразу на 20 копеек.