В среду, 12 июня, на марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому пытались подбросить наркотики, а также против фальсификации уголовных дел в Москве задержали более 400 человек.

В социальных сетях появились фото и видео массовых жестких задержаний на акции, чья суть в связи с освобождением Голунова оказалась размытой, а требования - не ясны.

Видно, что в мероприятии поучаствовали сотни людей. Что, впрочем, не мешало силовикам активно препятствовать проведению несогласованного марша. Дорогу его участникам то и дело перекрывали, их даже поливали водой из машин коммунальных служб.

Когда дело дошло до массовых задержаний, ОМОН применил дубинки. В сети есть видео, на которых видно, как сотрудники органов жестоко бьют митингующих.

На Кузнецком мосту скандируют: Я/Мы Иван Голунов pic.twitter.com/qd2VdreSq0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.

Полицейские жестко избивают задержанного дубинкой. Видео от подписчика pic.twitter.com/Icx2Rm4tNL — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.

Задержания на Театральном проезде pic.twitter.com/WvtiiS5TM0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.

Фото: МБХ медиа

Власти заботятся о гражданах. Чтобы протестующим было комфортно проводить в такую жару митинг, их поливают водой.



Как же похорошела Москва! pic.twitter.com/xJTzPaYiSz — #MDK (@mudakoff) 12 июня 2019 г.

Напомним, сегодняшняя акция в Москве проходила в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Ивана Голунова 6 июня задержали в Москве, его обвинили в покушении на продажу наркотиков в крупном размере. Сам журналист заявил, что при задержании против него использовали физическую силу, а наркотики ему подбросили.

Это событие вызвало в обществе огромный резонанс. О Голунове писали не только ведущие российские, но и мировые СМИ. Причиной провокации против него Голунов назвал свое расследование о похоронном бизнесе и высокопоставленных силовиках, которые этот бизнес крышуют.

Благодаря резонансу, общественному возмущению и поддержке всех неравнодушных сначала адвокату Голунова удалось добиться того, что журналиста отправили под домашний арест, после этого дело против него закрыли, все обвинения сняли. Также пообещали ряд проверок и увольнений среди сотрудников, имевших отношение к задержанию