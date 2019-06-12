В городе Ирпень в Киевской области правоохранители задержали организатора сбыта наркотиков через мессендер Телеграм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столичного региона.

"Правоохранительными органами Киевской области с 2018 года осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что на территории Киевской области в г. Ирпень неизвестное лицо с помощью мессенджера "Telegram", систематически осуществляет незаконный сбыт "каннабиса" и "амфетамина". В дальнейшем было установлено, что к совершению указанного преступления может быть причастна группа лиц, объединенная единым умыслом на совершение преступлений с распределением ролей.

В настоящее время, благодаря слаженной работе следователей полиции и процессуальных прокуроров организатор группы был задержан.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ч. 2 ст.307 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что экс-главе "Правого сектора" в Одессе сообщили о подозрении в сбыте наркотиков.

Также мы писали, что заммэра Вышгорода задержали за хранение и сбыт кокаина.