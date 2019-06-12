В Киеве двух женщин подозревают в продаже наркотиков, у них изъяли товар общей стоимостью 20 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Во время проведения обысков в автомобиле и по их месту жительства обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупном размере, а именно: метадон (фенадон) - 115 г, концентрат из маковой соломы - 650 г, опий ацетилированный - 178 г. Кроме того, изъяты сильнодействующие лекарственные средства, оборот которых ограничен, а именно: дифенгидрамин (димедрол) - 493 г, и зопиклон -23 г.

Сейчас женщинам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч. 4 ст. 321 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, в Украине хотят сажать на 10 лет за рекламу наркотиков на стенах и заборах.

Также мы писали, что под Киевом военный спецподразделения скончался от передозировки наркотиков.