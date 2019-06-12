Перенесенная из-за совпадения с парламентскими выборами игра за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка Украины "Шахтер" и серебряный призер УПЛ "Динамо".

Об этом говорится в твиттер-микроблоге журналиста Кирилла Крыжановского. Игра за Суперкубок пройдет 28 июля. Также в этот день пройдет часть матчей первого тура нового сезона Чемпионата Украины 2019-2020.

"Причиной столь позднего начала стала дата досрочных выборов в Парламент - 21 июля", - отметил журналист. Принимать матч за Суперкубок будет стадион "Черноморец" в Одессе.

Фото: twitter.com/Kirill79

Как сообщала "Страна", руководство "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем.

"То, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи", - отметил президент клуба Игорь Суркис.

Напомним, что новый тренер "Ромы" Паулу Фонсека обратился к болельщикам "Шахтера".