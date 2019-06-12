В Киеве на озере Вербном после прыжка с тарзанки утонул мужчина. Видео
Во вторник, 11 июня, в Киеве в Вербном озере снова утонул мужчина. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Сообщается, что по предварительной информации, мужчина отдыхал на пляже с компанией, потом решил прыгнуть в озеро с тарзанки, но утонул. Его вытащили на берег и попытались откачать, но спасти мужчину не удалось.
Судя по видео, инцидент произошел в вечернее время суток, однако в это время на пляже у Вербного озера находились люди.
Видео: Facebook/ Киев Оперативный
Напомним, под Киевом ребенок утонул во время рыбалки с братом.
Также мы писали, что в Киеве на Оболони утонул 15-летний подросток, который заплыл на середину озера "на слабо".
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