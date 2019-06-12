Во вторник, 11 июня, в Киеве в Вербном озере снова утонул мужчина. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что по предварительной информации, мужчина отдыхал на пляже с компанией, потом решил прыгнуть в озеро с тарзанки, но утонул. Его вытащили на берег и попытались откачать, но спасти мужчину не удалось.

Судя по видео, инцидент произошел в вечернее время суток, однако в это время на пляже у Вербного озера находились люди.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, под Киевом ребенок утонул во время рыбалки с братом.

Также мы писали, что в Киеве на Оболони утонул 15-летний подросток, который заплыл на середину озера "на слабо".