Президент Украины Владимир Зеленский совершит визиты в Париж и Берлин, где встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает "Украинские новости".

"17 визит Президента в Париж, 18 - в Берлин", - сказала она.

Напомним, 12 апреля, после проведения президентских выборов, но до официального объявления результатов, Зеленский уже посещал Париж, где встретился с Макроном.

С Меркель Зеленский пока общался только по телефону.

Главы Франции и Германии входят в "нормандскую четверку" вместе с Украиной и Россией по урегулированию ситуации на Донбассе.