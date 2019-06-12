В среду, 12 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке в Украине вырос до 26,48 грн/$1. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,46 - 26,50 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 13 июня официальный курс 26,40 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 12 июня снизился сразу 14 копеек, до 26,3864 грн/$1 с 26,2473 грн/$1.

В НБУ установили официальные курсы гривни к иностранным валютам:

100 долларов США 2640.1893

100 ЕВРО 2989.4863

10 российских рублей 4.0923

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 июня составил 420.5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $366.1 млн.

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.