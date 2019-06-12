В Житомирской области на дне реки правоохранители обнаружили останки, похожие на кости. Они могут принадлежать 5-летней убитой родителями девочке Дарине Макарчук. Об этом региональное ГУ Нацполиции сообщает на своей странице в соцсети.

"С привлечением техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели могли исследовать илистое дно. В результате были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаруженные фрагменты отправят на экспертизу, которая определит принадлежат ли они погибшему ребенку. Следственные действия продолжаются.

Фото: facebook.com

Напомним в 2015 году по решению суда Дарину Макарчук отобрали у биологических родителей без лишения их родительских прав, вскоре суд вернул неблагополучным родителям ребенка, который уже успел пожить некоторое время в приемной семье. В августе 2018 года девочка во время семейного конфликта получила смертельные травмы от отца и скончалась. Родители , сожгли ее тело в печи, а останки выбросили в реку. О жутком факте правоохранителям стало известно лишь в мае 2019 года. По факту умышленного убийства ребенка открыто уголовное производство.Родители девочки взяты под стражу. Также проводится расследование по факту служебной халатности со стороны работников социальных служб по делам детей.

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